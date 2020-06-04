Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру в качестве нового канцлера ФРГ

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4 июня 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ангела Меркель. Фото: соцсети

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет повторно выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ. «Это совершенно точно», - заявила она.

Меркель ответила журналисту, который спросил ее о том, не стоит ли ей продолжить нести ответственность во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и повторно принять участие в выборах канцлера Германии в качестве кандидата. «Нет. Нет. Действительно нет», - сказала она.

Ранее Ангела Меркель рассказала, какими, на ее взгляд, должны быть отношения между Евросоюзом и Россией.