Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру в качестве нового канцлера ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет повторно выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ. «Это совершенно точно», - заявила она.
Меркель ответила журналисту, который спросил ее о том, не стоит ли ей продолжить нести ответственность во время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и повторно принять участие в выборах канцлера Германии в качестве кандидата. «Нет. Нет. Действительно нет», - сказала она.
Ранее Ангела Меркель рассказала, какими, на ее взгляд, должны быть отношения между Евросоюзом и Россией.