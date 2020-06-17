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Захарова оценила ситуацию на индийско-китайской границе

, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова оценила ситуацию на индийско-китайской границе
фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала столкновение на китайско-индийской границе. Россия надеется, что страны смогут найти взаимоприемлемые пути урегулирования напряженной ситуации, отметила она.

«Мы пристально следим за развитием ситуации на разделяющей Китай и Индию линии фактического контроля. Мы рассчитываем, что эти два государства, как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые пути скорейшего урегулирования возникшей напряженности», - высказала она.

Захарова уверена, что Пекин и Нью-Дели будут использовать отлаженные механизмы двустороннего диалога в соответствии с политической договоренностью о недопущении насилия.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта с китайскими военными в районе долины Галван в Ладакхе один офицер и двое индийских солдат погибли.

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