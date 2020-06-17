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Индия и Китай вступили в бой на границе

Две ядерные державы вступили в вооруженный конфликт, есть убитые с обоих сторон

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Индия и Китай вступили в бой на границе

Согласно заявлению Вооружённых сил Индии, опубликованному 16 июня, в ходе "ожесточённых столкновений" с китайскими войсками в провинции Ладакх были убиты индийский офицер и двое солдат.

"В ночь на вторник произошло жестокое столкновение с жертвами. Безвозвратные потери индийской стороны включают офицера и двух солдат", — говорится в заявлении.

Как говорится в комментарии официального представителя Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Чжан Шуйли, армия Индии нарушила обязательства и нелегально пересеклa линию фактического контроля. В результате столкновения есть погибшие, отметили в ведомстве. По данным китайского Минобороны, индийские военные планировали провокационное нападение.

Тысячи китайских и индийских военнослужащих уже несколько недель как переведены в состояние повышенной боеготовности на трёх-четырёх участках спорной границы. Китай отрицает, что его силы пересекли так называемую Линию фактического контроля, и настаивает на том, что в районе реки Галван и озера Пангонг-Цо в индийском регионе Ладакх сохраняется стабильная обстановка.

По словам индийских и зарубежных военных экспертов, одним из возможных источников нынешней пограничной напряжённости является тот факт, что Индия строит дорогу вблизи долины реки Галван, чтобы сократить разрыв с более развитой сетью дорог Китая, созданной несколько лет назад. Пекин в свою очередь выступает против любого индийского строительства в этом районе, называя его спорной территорией.

По данным СМИ, обе стороны стянули в регион артиллерию и другую тяжёлую технику. Индия также начала строительство взлётно-посадочной полосы в районе главной автомагистрали соседнего Кашмира — ещё одного спорного региона, но уже между Индией и Пакистаном, который поддерживает Китай.

Командование ВС Индии заявило 10 мая, что несколько индийских и китайских солдат были ранены в результате столкновения на границе двух стран в горной местности. Указывалось, что в ходе пограничного инцидента военнослужащие вступали в рукопашные схватки и забрасывали друг друга камнями. Чрезвычайное происшествие между двумя державами, обладающими ядерным оружием, произошло на стратегически важном горном перевале недалеко от Тибета. По сообщению пресс-службы ВС Индии, около 150 военнослужащих были вовлечены в потасовку, несколько десятков получили лёгкие ранения.

Пограничный спор и связанный с ним территориальный конфликт продолжается с 1962 года, когда в районе северо-восточного индийского штата Аруначал-Прадеш разгорелась ожесточенная война. В 2017 году в бутанском горном районе Доклам в течение двух месяцев произошло противостояние Индии и Китая, после того как индийская армия направила войска, чтобы помешать Пекину построить там дорогу.

В результате переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в китайском Ухане в 2018 году отношения между двумя азиатскими гигантами улучшились. Однако Китай всё ещё претендует на территорию площадью около 90 тыс. квадратных километров, находящуюся под контролем Индии.

АПД: Боестолкновение с китайскими военными в ночь на вторник привело к гибели 20 индийских военнослужащих, сообщает The Hindustan Times со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Схватка была на ножах и врукопашную, однако в конце уже были слышны и выстрелы.

Дас

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