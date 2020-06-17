Большинство жителей Испании отказались от поездки в отпуск в этом году

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17 июня 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пляж, Бенидорм, pixabay.com

Более половины жителей Испании намерены отказаться от поездок куда-либо во время отпуска в текущем году. Об этом в среду, 17 июня, сообщили сотрудники Центра социологических исследований.

65,7 процента респондентов из 4,3 тысячи опрощенных заявили, что не будут уезжать куда-либо во время отпуска. 27,2 процента опрошенных планируют путешествовать, а 7,1 процента пока не определились. Известно, что 89,9 процента участников опроса намерены ездить по стране, 6 процентов респондентов отправятся за границу, а остальные еще не решили, что выберут.

Не уточняется, по каким именно причинам испанцы отказываются от поездок, поэтому нельзя с уверенностью сказать, связано ли их решение с распространением коронавируса нового типа, или с отсутствием средств.