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В Греции за сутки резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Греции за сутки резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19
лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

За минувшие сутки в Греции резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в среду, 17 июня, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения.

За прошедшие 24 часа в Греции выявили 55 новых случаев инфицирования COVID-19, вследствие чего общее число заболевших в стране достигло 3 203.

Уточняется, что в течение последних трех недель на территории Греции регистрировали не более 20-25 заболевших в день.

Известно, что за сутки скончались два человека, общее количество летальных исходов достигло 187. 

ЕТ

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