Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП в центре Лондона

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17 июня 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/Keystone Press Agency

В центре Лондона в дорожно-транспортное происшествие попала машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера.

Согласно последней информации, в результате случившегося никто не пострадал.

Очевидцы ДТП уточнили, что водителю машины, в которой ехал Борис Джонсон пришлось резко затормозить из-за того, что на дорогу выбежал участник митинга курдов. Следовавшее за автомобилем британского премьер-министра транспортное средство охраны наткнулось на бампер первой машины и слегка помяло его. Виновника случившегося уже задержала полиция.