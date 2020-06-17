Машина с Борисом Джонсоном попала в ДТП в центре Лондона

В центре Лондона в дорожно-транспортное происшествие попала машина, в которой находился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии премьера.
Согласно последней информации, в результате случившегося никто не пострадал.
Очевидцы ДТП уточнили, что водителю машины, в которой ехал Борис Джонсон пришлось резко затормозить из-за того, что на дорогу выбежал участник митинга курдов. Следовавшее за автомобилем британского премьер-министра транспортное средство охраны наткнулось на бампер первой машины и слегка помяло его. Виновника случившегося уже задержала полиция.