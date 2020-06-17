Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего после ДТП с артистом

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего после ДТП с артистом
Никита Ефремов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын актера Михаила Ефремова Никита днем в среду выразил соболезнования семье Сергея Захарова, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, виновником которого является артист.

32-летний актер Никита Ефремов опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок с папой и заявил, что выражает соболезнования родственникам погибшего в аварии.

Молодой мужчина также назвал происшествие трагедией и пожелал всем, кого она коснулась, мужества. Никита признался, что ему очень больно от случившегося. Он заявил, что любит своего отца и надеется на то, что он достойно примет последствия своего поступка.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.

ЕТ

Экономика

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

Минфин США сообщил, что Россия в апреле 2020 года увеличила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 80% - до 6,85 млрд долл. Эксперты предполагают, что российский ЦБ наращивает вложения в госбумаги, надеясь на скорый рост доходности американских облигаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью