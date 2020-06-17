Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего после ДТП с артистом

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17 июня 2020, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Ефремов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын актера Михаила Ефремова Никита днем в среду выразил соболезнования семье Сергея Захарова, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, виновником которого является артист.

32-летний актер Никита Ефремов опубликовал на своей страничке в социальной сети снимок с папой и заявил, что выражает соболезнования родственникам погибшего в аварии.

Молодой мужчина также назвал происшествие трагедией и пожелал всем, кого она коснулась, мужества. Никита признался, что ему очень больно от случившегося. Он заявил, что любит своего отца и надеется на то, что он достойно примет последствия своего поступка.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.