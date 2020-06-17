Михаила Ефремова привезли в полицию на новый допрос

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17 июня 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Днем в среду, 17 июня, знаменитый российский актер Михаил Ефремов прибыл в полицию на новый допрос по делу о дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

Известно, что артиста привезли в здание Главного следственного управления ГУМВД Москвы на машине ФСИН.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.