Михаила Ефремова привезли в полицию на новый допрос

Днем в среду, 17 июня, знаменитый российский актер Михаил Ефремов прибыл в полицию на новый допрос по делу о дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
Известно, что артиста привезли в здание Главного следственного управления ГУМВД Москвы на машине ФСИН.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.