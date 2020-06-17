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Захарова предостерегла европейские страны от поспешного ослабления карантинных мер

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Захарова предостерегла европейские страны от поспешного ослабления карантинных мер
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 17 июня, предостерегла европейские страны от поспешной отмены запретов на передвижение из-за уменьшения числа случаев заражения коронавирусом.

По словам Захаровой, российская сторона рассчитывает на то, что европейские государства не станут ослаблять внимания в борьбе с COVID-19. Дипломат напомнила, что Всемирная организация здравоохранения продолжает предупреждать об опасности чрезмерной поспешности в вопросе ослабления запретов.

Напомним, ранее Еврокомиссия настоятельно призвала все страны Евросоюза к 15 июня открыть внутренние границы, а с 1 июля начать поэтапное открытие внешних границ.

ЕТ

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