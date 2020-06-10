На этой неделе Еврокомиссия обнародует рекомендацию по открытию с 1 июля внешних границ

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10 июня 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Евросоюза, pixabay.com

В среду, 10 июня, стало известно, что уже на этой неделе Еврокомиссия обнародует рекомендации для стран, которые являются членами Европейского союза, по постепенному открытию внешних границ сообщества.

Соответствующую информацию ранее сегодня в рамках пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе, предоставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку, а также обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах сообщества, начиная с 1 июля текущего года.