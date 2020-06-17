Источники: суд Парижа приговорил дядю президента Сирии к четырем годам тюрьмы

В среду, 17 июня, источники сообщили, что суд Парижа приговорил дядю президента Сирии Башара Асада к четырем годам тюрьмы. Согласно последней информации мужчина обвиняется в мошенничестве.
Рифат Асад приговорен к заключению за отмывание денег и растрату государственных средств правительства Сирии. 82-летний мужчина из-за состояния здоровья не присутствовал на судебном заседании.
Напомним, брат отца Башара Асада был изгнан из родной страны после попытки проведения государственного переворота в 1983 году, однако уже в 1984 году его назначили на номинальный пост вице-президента, который он занимал почти 14 лет.