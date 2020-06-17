Источники: суд Парижа приговорил дядю президента Сирии к четырем годам тюрьмы

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17 июня 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: AFP

суд, pixabay.com

В среду, 17 июня, источники сообщили, что суд Парижа приговорил дядю президента Сирии Башара Асада к четырем годам тюрьмы. Согласно последней информации мужчина обвиняется в мошенничестве.

Рифат Асад приговорен к заключению за отмывание денег и растрату государственных средств правительства Сирии. 82-летний мужчина из-за состояния здоровья не присутствовал на судебном заседании.

Напомним, брат отца Башара Асада был изгнан из родной страны после попытки проведения государственного переворота в 1983 году, однако уже в 1984 году его назначили на номинальный пост вице-президента, который он занимал почти 14 лет.