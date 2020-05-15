Бывший посол России в Сирии прокомментировал сообщения о возможной отставке Асада

Аргументы Недели → В мире 13+

15 мая 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Сирии Башар Асад, Sana/Xinhua

Бывший посол России в Сирии, политолог Александр Зотов вечером в пятницу, 15 мая, прокомментировал недавно появившуюся информацию о возможной отставке действующего президента САР Башара Асада.

Ранее сообщалось, что вопрос об уходе Асада в отставку в настоящий момент якобы обсуждают Россия, Турция и Иран.

Александр Зотов заявил, что не знает, на чем основаны поступившие в СМИ данные. "Я к этому отношусь критически, возможно, все это педалируется и подбрасывается", – отметил политолог и напомнил, что Москва всегда оставалась в стороне от всех событий внутри сирийского руководства.

Экс-посол также заметил, что в настоящий момент альтернативы Башару Асаду в Сирии нет.