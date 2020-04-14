Рейтинг президента Сирии падает - кто может заменить Асада?

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14 апреля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com

Выборы президента Сирии состоятся в 2021 году. Стремительно падающий рейтинг Башара Асада не гарантирует его переизбрание в качестве главы государства. Федеральное агентство новостей составило список возможных преемников сирийского президента.

Накануне ФЗНЦ провел социологическое исследование, согласно которому рейтинг Асада составил всего 32%. Сирийцы недовольны уровнем жизни и коррупцией в стране, а президент не в силах с этим справиться. Чтобы доказать свою профпригодность и вывести государство из экономического кризиса, Асаду придется сильно постараться, пишет ФАН.

Журналисты отметили, что у сирийского президента есть немало конкурентов.

Например, нынешний премьер-министр Имад Хамис, проработавший на многих ключевых государственных должностях. Он возглавлял корпорацию по распределению электроэнергии, а затем – Минэлектроэнергии. Хамис – суннит, а значит может привлечь 75% мусульмано-суннитского электората. Однако ему могут помешать занять пост президента скандалы, связанные с коррупцией в сфере энергетики.

Другой претендент на пост главы САР – генерал сирийской армии Сухейль аль-Хасан. Он один из самых результативных военачальников, пользующийся большой популярностью у сирийцев. Аль-Хасан успешно сражался с джихадистами, и Россия может поддержать его как надежного партнера.

Глава движения «Сирия завтра» Ахмад Джабра может стать ключевой фигурой сирийской оппозиции на предстоящих выборах. У него есть поддержка со стороны Египта и Эмиратов, а также связи со всеми сторонами сирийского конфликта. Он также контактирует с Россией и США, и все это в совокупности делает его компромиссной фигурой, способной добиться урегулирования ситуации в САР.

Министр по делам президента Мансур Аззам – доверенное лицо Башара Асада за рубежом. Он неоднократно представлял Сирию на международных конференциях и имеет большой опыт работы.

Президент Временного правительства САР Абдурахман Мустафа – туркоман, контролирующий территорию протурецкой оппозиции в стране. Мощная поддержка в северной части государства делает его достойным конкурентом Асада от сирийской оппозиции.

Еще один представитель от оппозиции на пост президента – это экс-премьер-министр САР Рияд Хиджаб. У него большой опыт в политике. Хиджаб возглавлял «эр-риярдскую платформу» от сирийской оппозиции и получил поддержку от Турции и Саудовской Аравии. Помощь из-за рубежа может сыграть ему на руку во время выборов.

Кандидатов на пост президента Сирии предостаточно, и у Асада есть еще время исправить ситуацию. Ему нужно провести ряд важных экономических реформ, создав благоприятный климат для развития бизнеса, в особенности российского. Ведь именно Россия приложила немало усилий для восстановления экономики страны.