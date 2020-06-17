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В Румынии число заболевших коронавирусом приближается к 23 тысячам
17 июня 2020, 13:46
[ «Аргументы Недели» ]
Источник: РИА Новости
В Румынии число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 345.
Таким образом общее число заболевших в стране составило 22760. С начала пандемии в Румынии умер 1451 человек, более 16,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля.
Также сообщается, что в стране продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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