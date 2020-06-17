В Румынии число заболевших коронавирусом приближается к 23 тысячам

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17 июня 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Румыния. Фото: pixabay.com

В Румынии число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 345.

Таким образом общее число заболевших в стране составило 22760. С начала пандемии в Румынии умер 1451 человек, более 16,1 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля.

Также сообщается, что в стране продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и закрытых общественных местах.