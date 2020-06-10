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Косачев прокомментировал планы властей Румынии признать РФ «враждебной страной»

, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Косачев прокомментировал планы властей Румынии признать РФ «враждебной страной»
сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в среду, 10 июня, прокомментировал недавно появившиеся планы руководства Румынии признать Россию "враждебной страной".

По мнению Косачева, Румыния решила напомнить о себе союзникам из Евросоюза и Североатлантического альянса, представив себя как "внешний рубеж" в противостоянии угрозе, которая якобы исходит от РФ.

Сенатор подчеркнул, что на самом деле никакой российской угрозы национальной безопасности Румынии нет и не будет возникать, пока с румынской территории не исходит угроза России.

Константин Косачев уточнил, что Румыния повторяет модели поведения Польши, стран Балтии, а также Украины.

ЕТ

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