Косачев прокомментировал планы властей Румынии признать РФ «враждебной страной»

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в среду, 10 июня, прокомментировал недавно появившиеся планы руководства Румынии признать Россию "враждебной страной".
По мнению Косачева, Румыния решила напомнить о себе союзникам из Евросоюза и Североатлантического альянса, представив себя как "внешний рубеж" в противостоянии угрозе, которая якобы исходит от РФ.
Сенатор подчеркнул, что на самом деле никакой российской угрозы национальной безопасности Румынии нет и не будет возникать, пока с румынской территории не исходит угроза России.
Константин Косачев уточнил, что Румыния повторяет модели поведения Польши, стран Балтии, а также Украины.