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Выложено видео с места приведшего к потерям взрыва на позициях «Азова» в Донбассе

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Выложено видео с места приведшего к потерям взрыва на позициях «Азова» в Донбассе
Украинский военный, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

На позициях «Азова» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Донбассе произошел взрыв, приведший к потерям среди личного состава формирования. Видео с места случившегося сегодня инцидента распространила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В пресс-службе рассказали, что, согласно предварительным сведениям, в результате подрыва ящиков с боеприпасами в блиндаже противника пострадали восемь бойцов «Азова». Трое из них получили тяжелые ранения.

Ранее в среду сообщалось, что Народная милиция ЛНР продемонстрировала на видео американский флаг, вывешенный на позициях Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги.

ДЦ

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