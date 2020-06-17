Выложено видео с места приведшего к потерям взрыва на позициях «Азова» в Донбассе

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17 июня 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы украинской ОТГ «Север» в соцсети Facebook

На позициях «Азова» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Донбассе произошел взрыв, приведший к потерям среди личного состава формирования. Видео с места случившегося сегодня инцидента распространила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

В пресс-службе рассказали, что, согласно предварительным сведениям, в результате подрыва ящиков с боеприпасами в блиндаже противника пострадали восемь бойцов «Азова». Трое из них получили тяжелые ранения.

Ранее в среду сообщалось, что Народная милиция ЛНР продемонстрировала на видео американский флаг, вывешенный на позициях Вооруженных сил Украины в районе Светлодарской дуги.