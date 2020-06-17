Европейские ценности, к которым стремилась Россия, оказались спорными

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Убийство полицейским в США афроамериканца при активной поддержке Демократической партии мгновенно спровоцировало антирасистские демонстрации и погромы, направленные против действующей власти, то есть лично президента Трампа.



Волнения и мародёрство перекинулись в Европу. В Туманном Альбионе почти сразу «политкорректно» откликнулись на Байдена, обозвав премьера Бориса Джонсона мудозвоном. В Англии, имевшей репутацию мастера по налаживанию межнациональных отношений, ополчились на колонизаторов: в Бристоле памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей, сбросили в воду, надругались над статуей «расиста» Черчилля, осквернили великолепный памятник королеве Виктории и принцу Альберту. Мэр Лондона Садик Хан, сторонник ЛГБТ, пакистанец по национальности, отреагировал сдержанно, оградил спорные памятники железом или фанерой и высказался в пользу ревизии памятников лишь работорговцев.



Нынешний Лондон радикально поменял цвет. В Англии (и не только там) давно народилось разномастное молодёжное движение, которое активно «топит» за свободу во всём: за мир без границ, за право свободного выбора образования, работы и местожительства в любой стране. Государство им до лампочки вместе со всей историей.



Мировой прогресс, миграция, космополитическая молодёжь превратили Англию в иную страну, и с этим нельзя не считаться. Так получилось, что во время сегодняшних протестов происходят схватки между «белыми» и «чёрными» расистами. И пока мы можем лишь констатировать провал британской политики примирения рас, вопрос о балансе противоречий между разными расами и вероисповеданиями остаётся открытым.



В результате так называемые «европейские ценности» оказались настолько спорны и размыты временем, что не стоит тащить нас в Европу, у нас и так Европы под завязку. Мы достаточно наобезьянничались, наслушались американских советников типа Сакса при Ельцине, провели дурацкую приватизацию под водительством Чубайса, свернули многие отрасли промышленности.



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