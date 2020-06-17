Эксперты объяснили, когда можно начать говорить с детьми о расизме

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17 июня 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Руки. Фото: pixabay.com

Британские эксперты считают, что начинать разговоры о расизме с детьми стоит с раннего детства, поскольку малыши в самом раннем возрасте начинают замечать, что все люди различаются между собой.

Если проводить с ребенком соответствующие беседы, то можно привить уважение к людям разных рас и убеждений. Начинать подобные разговоры можно при помощи детских книг и игрушек. Нужно донести до ребенка, что другой цвет кожи – это не стыдно, и что каждому нужна любовь и забота.

«Младенцы замечают различия в цвете кожи, а уже в три года начинают использовать расовые признаки для разделения людей на группы. Беседы с маленькими детьми об этническом разнообразии поможет им ценить отличия, отвергать предрассудки и формировать позитивное отношение к себе и к людям, непохожим на них», - считают специалисты.