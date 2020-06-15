Борьба с прошлым до самоуничтожения

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Иван Иванов, кандидат исторических наук, автор романа "Дети империи" ]

фото: соцсети

Последние события на Западе ввели меня в ступор.Сначала я думал, что это фейки. Но потом понял - все очень серьезно!



Я всю жизнь с 1974 года профессионально занимаюсь Африкой. Работал на этом континенте, а если точнее, то на Мадагаскаре. Очень люблю этот регион и его народы. Заподозрить меня в расизме невозможно. В свое время своими статьями боролся в силу скромных сил против апартеида, безусловно поддерживал Нельсона Манделу и Фредерика де Клерка, позже ставших Нобелевскими лауреатами, которые мирным путем строили Демократию и Общество всех цветов радуги в расколотой по расовому принципу стране. И осуществили задуманное. Кстати, когда весь этот ужас с эпидемией окончится, очень советую Вам побывать в Кейптауне - лучшем городе континента, где соединяются два Великих океана - Индийский и Атлантический.



Я понимаю, что такое политкорректность. Но причем здесь лучший, на мой взгляд, фильм всех времен и народов Унесенные ветром? У многих, к несчастью, очень короткая память. Поэтому напомню, Оскар за эту потрясающую с художественной и профессиональной стороны ленту впервые получила афро-американка.



А статуя Колумба? Он то уж чем провинился? Тем, что был лучшим мореплавателем своего непростого времени?

Очень странно слышать и то, что известнейшие военные базы на Юге США, учебой в которых гордится цвет американской армии, должны изменить свои исторические названия. И это только потому, что они носят имена генералов Конфедерации.



Совершенно не понимаю и подданных Ее Величества! Сесиль Родс был гениальным человеком, который всю свою жизнь посвятил интересам Британской короны. И статуя этого человека в Оксфорде, который получил от него миллионы, и в художественном плане - просто шедевр, который произвел на меня очень сильное впечатление. Кстати, он жертвовал огромные деньги на больницы и школы в бедных районах Лондона. А когда я бывал в этом знаменитом на весь мир университете, у подножия памятника лежали каждый день лежали живые цветы. Кстати, советую всем, кто интересуется Африкой и историей Великобритании прочитать лучшую, самую глубокую книгу об этом деятеле. Это труд патриарха отечественной африканистики, Академика РАН Аполлона Борисовича Давидсона - Сесиль Родс и его время! Она издана и на русском, и на английском. Именно благодаря таким людям всем жителям Великобритании, включая и нынешних ниспровергателей традиций, был обеспечен очень высокий,.очень достойный уровень жизни.



Во времена Сесиля Родса Солнце никогда не заходило над Британской империей. Да и другие страны Западной Европы богатели и процветали во многом за счет колоний.

Колониализм - очень сложное явление. У него, как у медали, две стороны. При СССР в школах говорили только об ограблении, работорговле, вывозе богатств и ресурсов. Согласен, что все это очень жестоко и ужасно!

Но с 1974 года углубленно изучал историю Востока и Африки. И к чести моей Альма-Матер - Института стран Азии и Африки при МГУ - профессора и преподаватели позволяли взглянуть на колониализм и с другой точки зрения. Благодаря странам Запада в Азии и Африке появились новые технологии, современные орудия труда, экспортные культуры, которые сейчас дают работу миллионам человек, многие выходцы из сегодняшнего Третьего мира получили в Европе, а затем и в США, нужные для их стран профессии, И именно поэтому молодые парни из Азии и Африки ушли на фронты двух мировых войн. И многие, сражаясь в армиях метрополий, отдали свои жизни.



Читал, в одной из английских газет, что ниспровергатели истории и культуры уже избрали и новую мишень. Очередь за Киплингом.. С детства люблю этого гениального литератора. На мой взгляд, его стихи и проза - лучшие произведения англоязычной литературы, которую я всегда очень любил и ценил. А следующим вполне может оказаться Шекспир. Слишком уж неполиткорректен образ Отелло!!!.

По-моему, все это за гранью добра и зла. Я вообще уже ничего не понимаю.



В нашей стране есть своя грустная история ниспровержения памятников и прежних кумиров. Лондон, Париж, Брюссель, Рим, другие столицы всегда нравились мне еще и тем, что бережно оберегали свою историю в камне, не политизируя ее.



Неужели, все эти принципы сейчас летят в тартарары?

И последнее соображение. Уверен. что важна каждая жизнь. Вне зависимости от расы и цвета кожи. Расизм омерзителен. И не только белый расизм!