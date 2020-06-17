Эксперт предположил, как остановить дискриминацию русскоговорящих в Прибалтике

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17 июня 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Флаг Латвии. Фото: pixabay.com

Лидер международной правозащитной НКО "Русский мир" Руслан Панкратов заявил, что для защиты русскоговорящих жителей Прибалтики Россия может пустить в ход экономические преференции.

Панкратов отметил, что в Евросоюзе известно о дискриминации русскоговорящих граждан в Латвии, однако никаких действий для пресечения нарушения их прав никто не производит. «В 1990-е Госдеп США воспользовался слабостью России и пролоббировал дискриминацию русского языка. Сейчас большинство русскоязычных в Латвии – неграждане, надеющиеся на помощь России. Евросоюз прекрасно знает о нарушении их прав, но молчит - это выгодно», - считает эксперт.

По его словам, решение проблемы есть – это отсутствие экономических преференций, передает ФБА «Экономика сегодня». Панкратов подчеркнул, что за несколько лет товарооборот между Россией и Латвией значительно вырос, а потому подобные меры могут принести плоды.