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Латвийский врач оскорбил русскоговорящую пациентку и назвал ее «фашисткой из России»

, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Латвия

Латвийский врач оскорбил русскоговорящую пациентку и назвал ее «фашисткой из России»
Больница. Фото: pixabay.com

В Латвии врач накричал на пенсионерку из-за того, что она обратилась к нему на русском языке. «Езжай в Россию и там выдвигай свои права», - заявил Интс Веверис и обозвал женщину «фашисткой из России».

Женщина призналась, что не знает латышский язык и страдает из-за этого. «Я являюсь гражданкой России и живу в русскоязычном поселке, поэтому не могу закрепить знания, нет результата. Я сама из-за этого страдаю», - рассказала она. О произошедшем пенсионерка сообщила сыну, который отправился в больницу разбираться. Там он попытался узнать у травматолога адрес, по которому должна была отправиться его мать. По итогу обе стороны конфликта подали заявления в полицию, начато расследование.

АБ

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