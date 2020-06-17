Сенатор Константин Косачев назвал условие, при котором «Северный поток – 2» будет достроен

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17 июня 2020, 07:27 [ «Аргументы Недели» ]

К. Косачев, фото: globallookpress.com, © Federation Council of Russi

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал условие, при котором проект «Северный поток – 2» будет реализован, газопровод будет достроен. Политик считает, что Россия сможет достроить газопровод, если нуждающиеся в газе страны Евросоюза будут защищать свои экономические интересы от американских политических интересов.

Косачев уверен: «Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится».

В эфире телеканала «Россия-24» сенатор сказал, что государствам ЕС нужно «в своем сознании» отделить политику от экономики, потом «разделить» политику и экономику в своих отношениях с США, и после они «начнут действовать исходя из экономических интересов, защищая их от политических посягательств США». «Проекту быть», - убежден российский политик.

США вводят санкции против газопровода. Руководство Германии может ввести штрафные пошлины на газ из Америки.