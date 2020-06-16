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В Бразилии заразились больше 900 тысяч человек

, 20:18 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В Бразилии заразились больше 900 тысяч человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 900 тысяч. Таковы данные ресурса Wordometers.

В Бразилии врачи диагностировали коронавирус уже у 904 734 человек. Умерли 44 657, вылечились 464 774 человека.

Бразилия находится на втором месте коронавирусной статистики. Первое место занимают Соединенные Штаты.

США лидирует уже не первый месяц. Но там пандемия начинает утихать. В Бразилии эпидемия в самом разгаре.

Пандемия по-прежнему бушует на планете. Количество заразившихся уже превысило отметку в 8 миллионов человек.

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