Коронавирусом заражены больше 8 миллионов человек

Количество заразившихся коронавирусом побило очередной рекорд. За сутки врачи выявили больше 124 тысяч новых случаев заражения. Таковы данные ресурса Worldometers.
Теперь коронавирусом заразились уже 8 141 521 человек. Умерли 439 713, вылечились 4 252 417 человек.
Расстановка стран в коронавирусной статистике не меняется уже которую неделю. На первом месте США, на втором Бразилия, на третьем Россия, на четвертом Индия, на пятом Великобритания. Данные содержатся в таблице ниже.
В последнее время пандемия, такое ощущение, начала стихать. Среднее количество новых диагнозов снизилось.
|
#
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество смертей
|
Количество вылечившихся
|
Мир
|
8,141,521
|
439,713
|
4,252,417
|
1
|
США
|
2,182,979
|
118,286
|
890,015
|
2
|
Бразилия
|
891,556
|
44,118
|
464,774
|
3
|
Россия
|
545,458
|
7,284
|
294,306
|
4
|
Индия
|
344,527
|
9,924
|
180,464
|
5
|
Великобритания
|
296,857
|
41,736
|
Нет данных