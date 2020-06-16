Коронавирусом заражены больше 8 миллионов человек

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16 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом побило очередной рекорд. За сутки врачи выявили больше 124 тысяч новых случаев заражения. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь коронавирусом заразились уже 8 141 521 человек. Умерли 439 713, вылечились 4 252 417 человек.

Расстановка стран в коронавирусной статистике не меняется уже которую неделю. На первом месте США, на втором Бразилия, на третьем Россия, на четвертом Индия, на пятом Великобритания. Данные содержатся в таблице ниже.

В последнее время пандемия, такое ощущение, начала стихать. Среднее количество новых диагнозов снизилось.

# Страна Количество заразившихся Количество смертей Количество вылечившихся Мир 8,141,521 439,713 4,252,417 1 США 2,182,979 118,286 890,015 2 Бразилия 891,556 44,118 464,774 3 Россия 545,458 7,284 294,306 4 Индия 344,527 9,924 180,464 5 Великобритания 296,857 41,736 Нет данных