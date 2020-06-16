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Коронавирусом заражены больше 8 миллионов человек

, 14:31 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Коронавирусом заражены больше 8 миллионов человек
фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом побило очередной рекорд. За сутки врачи выявили больше 124 тысяч новых случаев заражения. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь коронавирусом заразились уже 8 141 521 человек. Умерли 439 713, вылечились 4 252 417 человек.

Расстановка стран в коронавирусной статистике не меняется уже которую неделю. На первом месте США, на втором Бразилия, на третьем Россия, на четвертом Индия, на пятом Великобритания. Данные содержатся в таблице ниже.

В последнее время пандемия, такое ощущение, начала стихать. Среднее количество новых диагнозов снизилось.

#

Страна

Количество заразившихся

Количество смертей

Количество вылечившихся

Мир

8,141,521

439,713

4,252,417

1

США

2,182,979

118,286

890,015

2

Бразилия

891,556

44,118

464,774

3

Россия

545,458

7,284

294,306

4

Индия

344,527

9,924

180,464

5

Великобритания

296,857

41,736

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