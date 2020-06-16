Американские биологи заявили о восьмикратной мутации штаммов коронавируса нового типа

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июня 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лаборатория. Фото: Pixabay

Молекулярные биологи из Нью-Йоркского геномного центра и Нью-Йоркского университета заявили, что в более чем половине изученных штаммов коронавируса нового типа обнаружена распространенная мутация, которая улучшает его способность проникать в клетки от 2,5 до 8 раз.

Одной из причин повышенной заразности вируса может быть то, что эта мутация делает SARS-CoV-2 более стойким к человеческим ферментам.

«Широко распространенная мутация D614G значительно ускоряет передачу вируса между самыми разными типами человеческих клеток, включая клетки из легких, печени и кишечника», – говорят исследователи.

Известно, что коронавирус накапливает мутации примерно с той же скоростью, как и возбудитель гриппа. Однако как эти мутации влияют на заразность, ученые пока не могут сказать точно.