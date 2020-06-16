На Украине правоохранительные органы подозревают Игоря Стрелкова в пытках и объявили в розыск

Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году. Стрелков объявлен в розыск, суд дал санкцию на его задержание.
Уголовное дело в отношении Стрелкова в Киеве возбуждено по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины говорится, что «в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 подозреваемый, действуя по предварительному сговору с группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины», - передает РБК.
Стрелков был министром обороны ДНР с мая по август 2014 года. За свое участие в конфликте на востоке Украины он включен в черный список США и ЕС.
Стрелков недавно сообщил в соцсети, что Вооруженные силы Украины уничтожили позиции Народной милиции ДНР под Дебальцево.