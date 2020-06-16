В Госдуме отреагировали на слова немецкого депутата о необходимости жестко ответить на санкции США

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16 июня 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Госдума. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявления ФРГ о том, что нужно дать жесткий отпор санкциям Соединенных Штатов против «Северного потока - 2». Он отметил, что строительство газопровода для ФРГ выгодно не меньше, чем для России.

«Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан. Безусловно, реализация данного проекта... позволит, в первую очередь, именно немецким жителям и компаниям уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и уменьшить себестоимость продукции», - считает депутат.

Он отметил, что российская сторона приветствует подобные заявления со стороны Германии. Ананских выразил надежду, что между двумя государствами продолжится взаимовыгодное сотрудничество.