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В Германии призвали жестко ответить на санкции США

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Германии призвали жестко ответить на санкции США
Флаг Германии. Фото: pixabay.com

В Германии призвали дать Соединенным Штатам жесткий ответ на санкции против «Северного потока - 2». Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по энергетики Клаус Эрнст.

«Правительство ФРГ должно прекратить кидать ватные шарики и начать решать проблемы, обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы», - считает он.

Ранее в США разработали новый законопроект, согласно которому санкции вводятся против страховых компаний судов, которые задействованы на прокладке «Северного потока - 2». В Германии опасаются, что это может повлиять не только на работу компаний, но и государственных ведомств.

АБ

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