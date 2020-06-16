Песков: у Путина не запланированы телефонные контакты по ситуации на Корейском полуострове

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кремль, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 12 июня, заявил, что глава государства не планирует проводить телефонные контакты по ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.

Ранее сегодня стало известно, что военные КНДР подорвали офис межскорейской связи, расположенный в городе Кэсон, посредством которого стороны поддерживали контакты. Данные меры были приняты Северной Кореей в ответ на действия южнокорейских активистов, которые отправляли пропагандистские листовки в КНДР при помощи воздушных шаров.

Песков заявил, что сейчас у Путина нет конкретных планов по осуществлению контактов с кем-либо на высоком или высшем уровне по данному вопросу. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле обеспокоены событиями на Корейском полуострове и внимательно следят за ними.