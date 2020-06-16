Америка и Европа под ударом. «Флойд-вирус» в США может быть куда опаснее, чем Covid-19

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16 июня 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Эпидемия «флойд-вируса», захлестнувшая Штаты, может спокойно распространиться на весь мир. Это явление вполне можно отнести к «заболеваниям», только уже не к физическим, а к морально-психологическим.

Ещё недавно проходили новости о постепенном спаде протестов в США, которые перерастали в насилие и беспорядки. Но как оказалось, то было лишь затишье перед большой бурей. На этот раз всё случилось в Атланте, так и не отошедшей от прошедших демонстраций. Снова убийство, и снова жертва – афроамериканец. Полицейские пытались задержать за нарушения закона темнокожего Рейшада Брукса, но тот оказал сопротивление и попытался напасть на правоохранителей. В итоге, пришлось пустить по преступнику несколько пуль. Уже на следующий день прошедший инцидент вызвал массовые волнения среди граждан, в основном афроамериканского происхождения.

Видео задержания и убийства Брукса попало не только в интернет, но и на официальное телевиденье. Темнокожие граждане США расценили действия полицейских, как необоснованное насилие и расизм. События привели к отставке шефа полиции Атланты. Мэр города лично осудила преступление и собрала пресс-конференцию. Но бунтовщики так и не остановились. Устроенные стихийные митинги быстро переросли в массовые беспорядки. В результате загорелся целый ресторан под названием «Вендиз».Протестующие выбили все стёкла здания, а затем устроили поджог. Погромы переросли в насилие и массовые случаи мародёрства. Из разъярённой толпы уже зазвучали слова о всеобщем восстании против «деспотичной власти». Убитого Рейшада Брукса, у которого остались четверо детей, приравнивают к Джорджу Флойду. Всех этих людей признали мучениками и едва ли не святыми. Во всех грехах винят полицейских и действующий режим. Но никто по-прежнему не задумывается о судьбах убитых. Многие забывают как про криминальное прошлое Флойда, так и про не неоднозначность ситуации с Бруксом.

С подобными проблемами наверняка в ближайшее время столкнётся и Западная Европа,где некоторые выходцы из Африки составили основу криминальных группировок и действуют всё более нагло.

Комплекс вины за угнетение и колониализм прошлых веков может доветси Европу и США до социально-политической катастрофы.