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Во Франции происходят столкновения чеченской и североафриканской этнических группировок

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Во Франции происходят столкновения чеченской и североафриканской этнических группировок

Во французский город Дижон прибыла чеченская диаспора для решения конфликта с местными наркоторговцами. Они угрожали чеченскому юноше пистолетом и избили его. Из-за этого в город съехались чеченцы со всей Европы.

Как пишет "Коммерсант", они патрулируют городской квартал Грезиль каждую ночь, устраивают драки с использованием арматур, бит. Агрессия не направлена против стражей порядка. Результатом столкновений стали десятки раненых, многие из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Наркодилеров пригласили «на стрелку», на которую они не явились. В результате чеченцы вынуждены объяснять стражам порядка цель своего визита. Один из гостей города рассказал: «По закону во Франции нельзя применять оружие, поэтому мы не будем их убивать из-за того, что унизили одного из наших, но мы их изобьём».

За несколько дней было сожжено несколько мусорных баков и автомобиль. Чеченцы заверили, что они добьются своего и будут возвращаться в город постоянно. Мэр города Франсуа Ребсамен стянул дополнительные полицейские силы. В городской прокуратуре рассказали о карательном характере визита чеченцев. Они приехали с серьёзными намерениями отомстить представителям североафриканской диаспоры, которые нельзя игнорировать. В ближайшее время в город Дижон прибудут представители министерства внутренних дел Франции.

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