В Нью-Йорке полицейским в напитки добавили отбеливатель

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16 июня 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Молочный коктейль. Фото: pixabay.com

В Нью-Йорке трем полицейским, решившим перекусить в ресторане быстрого питания, подлили в молочные коктейли отбеливатель. Стражи порядка госпитализированы с отравлением.

«Сегодня вечером несколько сотрудников, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, перекусили в Shake Shack... В какой-то момент обнаружили, что токсическое вещество, предположительно, отбеливатель, было добавлено в их напитки», - сообщили в полицейском участке.

В профсоюзе полиции возмутились, что стражи порядка теперь не могут даже поесть, будучи уверенными, что находятся в полной безопасности. Представители ресторана отреагировали на случившееся и выразили готовность сотрудничать с полицией в ходе расследования.