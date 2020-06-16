В Нью-Йорке полицейским в напитки добавили отбеливатель

В Нью-Йорке трем полицейским, решившим перекусить в ресторане быстрого питания, подлили в молочные коктейли отбеливатель. Стражи порядка госпитализированы с отравлением.
«Сегодня вечером несколько сотрудников, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, перекусили в Shake Shack... В какой-то момент обнаружили, что токсическое вещество, предположительно, отбеливатель, было добавлено в их напитки», - сообщили в полицейском участке.
В профсоюзе полиции возмутились, что стражи порядка теперь не могут даже поесть, будучи уверенными, что находятся в полной безопасности. Представители ресторана отреагировали на случившееся и выразили готовность сотрудничать с полицией в ходе расследования.