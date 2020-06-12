В США мужчина пытался пронести в больницу три самодельные бомбы

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12 июня 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

охранник, pixabay.com

Утром в пятницу, 12 июня, стало известно, что житель штата Нью-Йорк пытался пронести самодельные взрывные устройства в одну из больниц Соединенных Штатов Америки. Его остановили охранники.

Инцидент произошел в медицинском учреждении округа Саффолк на Лонг-Айленде. Охранники осмотрели рюкзак мужчины и увидели в нем подозрительный сверток. Об этом незамедлительно была уведомлена местная полиция. Кроме того, были эвакуированы два этажа больницы.

Впоследствии выяснилось, что американец пытался пронести в клинику сразу три самодельные бомбы. Еще несколько взрывных устройств позже нашли у него дома. О мотивах злоумышленника не сообщается.