Житель США получил счет в размере 1,1 млн долларов за лечение COVID-19

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16 июня 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Time

скорая помощь в США, Xinhua

Житель Соединенных Штатов Америки Майкл Флор, который в возрасте 70 лет переболел коронавирусом нового типа, получил огромный счет за лечение в клинике города Иссакуа, расположенного в штате Вашингтон.

Флор в течение 62 дней находился в отделении интенсивной терапии, несколько раз его вводили в состояние искусственной комы. Американец был настолько близок к смерти, что его родные звонили по телефону в клинику, чтобы попрощаться с ним.

После выздоровления мужчине пришел счет на 1,1 миллиона долларов, состоящий почти из трех тысяч позиций, которые занимают 181 страницу. В частности, палата Флора обходилась в 9,7 тысячи долларов в день. По словам гражданина США, счет может вырасти, поскольку в него не включили плату за медобслуживание, проведение диализа и услуги врачей.

Подчеркивается, что большую часть суммы покроет страховка.