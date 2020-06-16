Порошенко признался, что в четверг суд изберет ему меру пресечения

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16 июня 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Петр Порошенко. Фото: соцсети

Бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что в четверг, 18 июня, Печерский районный суд Киева займется рассмотрением ходатайства об избрании ему меры пресечения.

«Это правда», - заявил Порошенко. При этом экс-президент подчеркнул, что ему так и не сообщили официально о вызове в суд. Политик назвал попытки возложить на него ответственность преследованием оппозиции. Он заявил, что происходящее больше похоже на шоу.

Ранее стало известно, что отец Петра Порошенко 84-летний Алексей Порошенко госпитализирован в одну из больниц Киева с инсультом. Врачи оценивают его состояние как стабильное.