Тунисские отельеры: туристический сезон в стране в этом году можно считать провальным

Федерация отельеров Туниса сообщила, что туристический сезон в стране в этом году можно считать провальным в связи с объявленными властями ранее правилами для приезжающих на отдых туристов.
По мнению отельеров, правительству следует или полностью закрыть границы Туниса, или пересмотреть введенные меры.
Критику членов федерации, в частности, вызывало проведение обязательного теста ПЦР для всех иностранных туристов, а также прочие меры, касающиеся транспортировки и проживания гостей.
Подчеркивается, что с минувшей субботы в Тунисе регистрируют аннулирования ранее забронированных туров на лето, в связи с чем многие отели останутся закрытыми.