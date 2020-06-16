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Тунисские отельеры: туристический сезон в стране в этом году можно считать провальным

, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Тунисские отельеры: туристический сезон в стране в этом году можно считать провальным
Тунис, pixabay.com

Федерация отельеров Туниса сообщила, что туристический сезон в стране в этом году можно считать провальным в связи с объявленными властями ранее правилами для приезжающих на отдых туристов.

По мнению отельеров, правительству следует или полностью закрыть границы Туниса, или пересмотреть введенные меры.

Критику членов федерации, в частности, вызывало проведение обязательного теста ПЦР для всех иностранных туристов, а также прочие меры, касающиеся транспортировки и проживания гостей.

Подчеркивается, что с минувшей субботы в Тунисе регистрируют аннулирования ранее забронированных туров на лето, в связи с чем многие отели останутся закрытыми.

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