Власти Туниса объявили о победе страны над COVID-19

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15 июня 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al Jazeera

анализ крови, XinHua

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах в понедельник, 15 июня, объявил о победе страны над коронавирусом нового типа. Он добавил, что этого бы не произошло без общих усилий, приложенных тунисцами.

Элиас Фахфах подчеркнул, что Тунис смог преодолеть этот кризис с наименьшим ущербом, а также достигнуть значительных результатов в сфере здравоохранения. Страна в настоящий момент готовится к открытию границ – оно назначено на 27 июня.

За весь период с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Туниса были зарегистрированы 1 096 случаев заражения, 49 пациентов скончались, 998 человек выздоровели.