Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Власти Туниса объявили о победе страны над COVID-19

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al Jazeera

Власти Туниса объявили о победе страны над COVID-19
анализ крови, XinHua

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах в понедельник, 15 июня, объявил о победе страны над коронавирусом нового типа. Он добавил, что этого бы не произошло без общих усилий, приложенных тунисцами.

Элиас Фахфах подчеркнул, что Тунис смог преодолеть этот кризис с наименьшим ущербом, а также достигнуть значительных результатов в сфере здравоохранения. Страна в настоящий момент готовится к открытию границ – оно назначено на 27 июня.

За весь период с начала распространения коронавирусной инфекции на территории Туниса были зарегистрированы 1 096 случаев заражения, 49 пациентов скончались, 998 человек выздоровели.

ЕТ

В мире

Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

Украина понесла новые потери в Донбассе после уничтожения ДНР огневых точек ВСУ

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в Донбассе в результате ответных ударов бойцов ДНР. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции непризнанной республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью