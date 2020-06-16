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Захарова отреагировала на выход сериала ВВС об отравлении Скрипалей

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова отреагировала на выход сериала ВВС об отравлении Скрипалей
Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала решение английского телеканала ВВС выпустить сериал об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей.

«Все дело, как вы понимаете, было полностью сфальсифицировано. Это колоссальная махинация в общем-то в традициях Туманного Альбиона», - считает дипломат.

Она заявила, что если бы подобный сериал сняли в России, то на Даунинг-Стрит в резиденции премьер-министра Великобритании сочли бы это способом увести внимание общественности от расследования, дезинформацией и кремлевской пропагандой, призванной скрыть правду.

АБ

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