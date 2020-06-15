В Британии начали показ сериала о Скрипалях

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июня 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

дом Скрипалей, фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

Первая серия игрового мини-сериала, рассказывающего о том, что якобы происходило в Солсбери после инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль, показана вчера вечером в эфире первого канала вещательной корпорации BBC.

Утверждается, что сериал основан «на свидетельствах участников» событий и «детальных интервью». В первой серии картины у Сергея и Юлии Скрипаль нет реплик вообще. Актеры, играющие отца с дочерью, лишь на пару минут появляются в кадре, показывая симптомы отравления. В дальнейшем рассказывается о жителях Солсбери.

Режиссер сериала - постановщик картины «Герцогиня» с Кирой Найтли Сол Дибб. Среди актеров – Марк Эдди (Роберт Баратеон из «Игры престолов») и Энн-Мэри Дафф из «Полового воспитания».

В ноябре прошлого года российское посольство в Великобритании раскритиковало решение BBC снять художественный сериал о предполагаемом отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российские дипломаты выразили сожаление, что BBC решили «работать» по данной теме «в художественных жанрах». В посольстве полагают, что вместо этого британским журналистам следовало добиваться от руководства Великобритании «ответов на многочисленные вопросы» об инциденте в Солсбери.

Ранее британское издание The Sunday Times написало о переезде бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью Юлией в Новую Зеландию. Для обоих были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль ничего не знает о переезде своего дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя информацию о том, что Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию под другими именами, не исключил, что они могут быть мертвы.