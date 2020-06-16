Жириновский придумал новый способ, как избежать расовых недовольств в США

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16 июня 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: соцсети

Владимир Жириновский предложил решение, как Соединенные Штаты могут избежать бунтов и протестов, вызванных расизмом. По мнению депутата Госдумы, страну следует поделить на две части.

Жириновский предложил отдать афроамериканцам несколько штатов, где они смогут жить спокойно. По словам российского политика, это является единственной возможностью примерить белых и чернокожих жителей страны.

Также он посоветовал отправить всех желающих на историческую родину в Африку. Жириновский подчеркнул, что на востоке континента есть англоговорящие государства, а значит у переселенцев не будет языкового барьера. «Для них это будет возвращением на историческую родину, они будут там господствовать, никто никогда их не упрекнет в том, что они черные. А среди белых американцев они всегда будут чувствовать себя в неудобном положении», - считает лидер ЛДПР.