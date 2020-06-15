Жириновский выступил с предложением о переносе начала учебного года на октябрь

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15 июня 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сентябрь нужно сделать месяцем каникул. Это необходимо для того, чтобы школьники имели шанс еще месяц побыть на юге, чтобы восстановить здоровье после пандемии.

"Так мы можем хотя бы технически продлить лето — и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена", — рассуждает парламентарий. Он понимает, что все привыкли отмечать День знаний 1 сентября. "А болеть в холодной стране тоже все привыкли?" - спросил Жириновский в Telegram.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать единый стандарт зарплаты на всей территории России.