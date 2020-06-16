В Ухане отмечают: в городе не осталось бессимптомных носителей коронавируса

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16 июня 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

Все бессимптомные носители коронавируса, выявленные в Ухане по результатам массового тестирования, вышли из карантина после того, как тесты на COVID-19 два раза подряд показали отрицательный результат. Об этом рассказал комитет по здравоохранению города.

Также известно, что в обсервацию не попал ни один человек, вступавший в тесный контакт с зараженными. У последних трех пациентов с бессимптомным протеканием болезни два подряд теста на нуклеиновую кислоту коронавирусной инфекции показали отрицательный результат, группа экспертов официально разрешила выпустить их из карантина.

Отмечается: к настоящему моменту число бессимптомных носителей коронавируса нового типа в Ухане сведено к нулю.

Ранее сообщалось: в России в ближайшие несколько дней начнутся испытания отечественной вакцины от коронавируса на людях.