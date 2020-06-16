В России через несколько дней стартуют испытания вакцины от COVID-19 на людях

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16 июня 2020, 07:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В России в ближайшие несколько дней начнутся испытания отечественной вакцины от коронавируса на людях. Приступить к этому можно будет сразу после того, как у военных-добровольцев закончится двухнедельная изоляция.

В Министерстве обороны отметили, что за здоровьем всех участников испытания пристально наблюдают медики, у добровольцев каждый день берут ряд анализов.

«Берутся анализы крови на антитела IgG и IgM, мазок из ротоглотки для ПЦР-диагностики на CoViD-19. Все добровольцы имеют высокую степень мотивации, хорошо переносят карантин и подготовку к основной фазе испытаний», - заявили в ведомстве.