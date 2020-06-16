Британский эксперт по путешествиям рассказал о своем первом полете после карантина

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16 июня 2020, 07:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

салон самолета, pixabay.com

Британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер рассказал, как проходил его первый полет после карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса нового типа. Мужчина летел из Лондона в Глазго.

Колдер уточнил, что являлся пассажиром первого рейса авиакомпании-лоукостера после нескольких недель приостановки работы. В аэропорту он оказался единственным человеком, который проходил предполетный досмотр. Ему помогали не менее 40 сотрудников службы безопасности.

Интересно, что на борту свободных мест оказалось мало, поэтому он не мог соблюдать социальную дистанцию во время прохода к месту. Все пассажиры, однако, были в масках. Саймону Колдеру объяснили, что в самолете установлены высокоэффективные фильтры для кондиционеров, поэтому, если кто-то чихает или кашляет, это никак не влияет на остальных. Кроме того, салон воздушного судна регулярно подвергают глубокой очистке, а пассажирам предоставляют антибактериальные салфетки.

Путешественник заметил, что чувствовал бы себя в абсолютной безопасности даже если самолет был бы переполнен.