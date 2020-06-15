На Украине заговорили о необязательном исполнении Минских соглашений

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15 июня 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Украины. Фото: pixabay.com

Полпред РФ в контактной группе в Минске Борис Грызлов сообщил, что на Украине заявили о необязательности Минских соглашений. Он отметил, что подобное заявление было озвучено впервые.

«Сегодня Александр Мережко, заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе, заявил, что Комплекс мер носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств», - рассказал Грызлов.

Он отметил, что подобная позиция перечеркивает всю проделанную ранее работу по разрешению ситуации на Донбассе. Грызлов добавил, что если сказанное является официальной позицией Киева, то это может привести к «замораживанию» конфликта.