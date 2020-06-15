Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Гебрейесус заявил, что США до сих пор не вышли из ВОЗ

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Гебрейесус заявил, что США до сих пор не вышли из ВОЗ
Флаг США. Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Соединенные Штаты до сих пор остаются в составе ВОЗ, несмотря на все ранее высказываемые Трампом претензии к работе организации.

Гебрейесус отметил, что на этой неделе истекает 30-дневный срок, который президент США Дональд Трамп установил для проведения реформ в ВОЗ. Глава организации подчеркнул, что при этом Америка до сих пор не покинула состав ВОЗ.

«Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения», - отметил он в ходе брифинга в Женеве.

АБ

В мире

Украинские власти назвали способ дать «достойный отпор агрессии» России

Украинские власти назвали способ дать «достойный отпор агрессии» России

Переоснащение армии Украины новейшим и модернизированным оружием является способом дать «достойный отпор агрессии» России. Соответствующая формулировка содержится в плане деятельности украинского Минобороны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью