Гебрейесус заявил, что США до сих пор не вышли из ВОЗ

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15 июня 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Флаг США. Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Соединенные Штаты до сих пор остаются в составе ВОЗ, несмотря на все ранее высказываемые Трампом претензии к работе организации.

Гебрейесус отметил, что на этой неделе истекает 30-дневный срок, который президент США Дональд Трамп установил для проведения реформ в ВОЗ. Глава организации подчеркнул, что при этом Америка до сих пор не покинула состав ВОЗ.

«Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения», - отметил он в ходе брифинга в Женеве.