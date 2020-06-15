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В ВОЗ прокомментировали ситуацию с попаданием COVID-19 на крупнейший рынок Пекина

, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с попаданием COVID-19 на крупнейший рынок Пекина
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Пекине на крупнейшем оптовом рынке «Синьфади» обнаружили коронавирус. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предположила, как инфекция могла туда попасть.

Рынок «Синьфади» временно закрыли в субботу. Причиной стало обнаружение коронавирусной инфекции COVID-19 на доске для разделки импортированного лосося. В районе ввели режим военного времени.

«Что касается этих обнаруженных вирусов, мы еще не знаем, но возможно, он тоже пришел от человека, потому что это вирус, который находится в трансмиссии. Мы ждем результатов китайских ученых, которые поделятся, что это за вирус: это тот самый, который находился в обществе, или снова откуда-то попал. Тяжело сейчас сказать», - заявила Вуйнович.

АБ

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