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Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку
Экс-премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. Фото: сайт правительства Киргизии

Премьер-министр Киргизии принял решение сложить с себя полномочия после скандала о незаконном продлении и переоформлении радиочастотных ресурсов.

«Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались», – заявил Абылгазиев в обращении, опубликованном на сайте правительства Киргизии.

Его обязанности будет исполнять первый вице-премьер Кубатбек Боронов, с которым уже встретился президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Киргизии осужден за коррупцию.

ДВа

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