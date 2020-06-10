Экс-премьер Киргизии осуждён за коррупцию

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10 июня 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков осуждён за финансовые махинации при реконструкции столичного Исторического музея и строительстве ипподрома. Суд назначил наказание бывшему чиновнику в виде 18 лет лишения свободы.



Сам Исаков на заседании не присутствовал. Помимо реального срока суд обязал его выплатить штраф размером более 247 миллионов сом.



Фигурантом громкого дела является бывшая сотрудница аппарата президента республики Мира Карыбаева. Её обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В качестве наказания суд назначил чиновнице выплату штрафа. Адвокат Исакова намерен подать апелляцию. Коррупция, по его мнению, является универсальной статьёй, по которой можно привлечь к уголовной ответственности любого неугодного власти чиновника.



Депутаты парламента считают, что преследование Исакова является политическим гонением. Помимо премьера участниками по делу проходили и другие высокопоставленные лица. Однако они заключили со следствием сделку.



Политологи надеются, что дело Исакова станет уроком для других политиков. Многие эксперты уверены, что уголовное преследование бывшего премьера связано с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Нынешняя власть пытается показать оппонентам свою силу.



