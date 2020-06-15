В Германии установят памятник Ленину, как «противнику любого расизма»

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15 июня 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ленин. Фото: Pixabay

В германском городе Гельзенкирхен 20 июня планируют торжественно открыть монумент Владимиру Ленину.

Представители Марксистско-Ленинской партия Германии (МЛПГ), считают, что Ильич олицетворяет сегодняшнюю борьбу с расизмом, а также является великим теоретиком и вождём рабочего класса.

В партии поражены тому, что происходит с историей. В пример приводят сносы памятников: в Бремене должен быть снесён памятник Бисмарку, также слышатся призывы снести памятник императору Вильгельму Второму.

«Это первая статуя Ленина в Западной Германии – ни шагу к фашистам», – заявили в МЛПГ.